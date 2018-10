Che fine ha fatto Yonghong Li? Nessuno sa rispondere

“È strano che il Milan venga acquistato e venduto in poco tempo. Ci sono da pensare tante cose su Yonghong Li, ma ci ha lasciato tutti sorpresi”. Sono le parole dell’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ieri intervistato a 7Gold. Nessuno sa dare risposte su ciò che è successo con la proprietà cinese, e sulla figura sempre più oscura dell’imprenditore ex proprietario del club. Resta un vero mistero come un uomo d’affari investa 700 milioni di euro per poi sparire senza lasciare traccia: “Su Mr. Li ne so meno dei giornalisti”, ha spiegato Mirabelli. “La proprietà era qualcosa di superiore a quello che facevo io al Milan. Prima di fare qualsiasi passo al Milan ci volevano le garanzie giusta, prima di spendere denaro. C’era un amministratore delegato che aveva i rapporti con la proprietà. Avevamo una proprietà assente nella comunicazione, avevano un’idea non europea, non italiana. Loro, per quanto ci riguarda, quando dovevano fare i bonifici, tranne l’ultimo da 30 milioni, non ci hanno mai fatto mancare niente”.