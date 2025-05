Chi ha la media spettatori più alta in Serie A? In vetta c'è il Milan

Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), fino a questo momento la Serie A, nel suo complesso, sta mantenendo una media piuttosto alta di spettatori: 30.817 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 92,18%. La Serie A chiuderà la stagione 2024/25, quando mancano solo le ultime 10 gare del campionato, con oltre 30mila spettatori di media per la seconda stagione consecutiva, cosa che non succedeva da fine anni ‘90 quando furono addirittura tre le annate chiuse oltre i 30mila spettatori. Ma chi ha la media spettatori più alta tra le squadre nel massimo campionato italiano? In vetta a questa speciale classifica c'è sempre il Milan con una media di 71.680 spettatori a match, seguito da Inter (70.124), Roma (62.625) e Napoli (50.840).

Serie A, il tasso di riempimento degli stadi

Se si guarda invece il tasso di riempimento, vale a dire la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili in ogni impianto per le sfide di Serie A, al primo posto della classifica troviamo il Cagliari con il 97,95%, a seguire ci sono poi Como (97,05%), Juventus (96,94%), Atalanta (96,74%) e Milan (94,66%).