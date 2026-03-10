Chi ha subito meno gol nei top 5 campionati europei? Il Milan di Allegri
MilanNews.it
Chi ha subito fino a questo momento meno gol nei top 5 campionati europei? In vetta a questa speciale classifica, come riporta il profilo Instagram di Prime Video Sport, c'è il Milan di Massimiliano Allegri che ha incassato 20 gol nelle prime 28 giornate di Serie A, con una media di 0,71 reti a partita.
Alle spalle dei rossoneri troviamo l'Arsenal con una media di 0.73 gol a gara (22 in 30 partite di Premier League), Como (0,75), Roma (0,75) e Lens (21 gol subiti in 25 partite di Ligue 1, media di 0.84).
Pubblicità
News
I tifosi della Lazio torneranno allo stadio solo per il Milan (con la coreografia). Poi stop fino a fine stagione
Cuomo racconta: "Ho scommesso una pizza con Landucci dopo Cremona sulla grande prestazione di Estupinan nel derby"
Stravinto i derby, un po' di rammarico c’è. L’operazione può saltare. Modric: per sempre sìdi Antonio Vitiello
Le più lette
3 Pietrella: "De Winter e Pavlovic hanno contenuti Pio Esposito e Bonny con anticipi a raffica e duelli, quasi tutti vinti"
4 Capello: "La Serie A ha rallentato i ritmi, questo ha permesso a Estupinan di mettersi in evidenza"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Rimonta scudetto? Quasi impossibile, ma il Milan vuole farsi trovare pronto se l'Inter dovesse crollare. Allegri lo ha già detto alla squadra
Pietro MazzaraPervis, ma chi doveva dircelo? Mano di Ricci: vietato fumare. Mercato estivo: non ci siano casi André
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com