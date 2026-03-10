Chi ha subito meno gol nei top 5 campionati europei? Il Milan di Allegri

di Enrico Ferrazzi

Chi ha subito fino a questo momento meno gol nei top 5 campionati europei? In vetta a questa speciale classifica, come riporta il profilo Instagram di Prime Video Sport, c'è il Milan di Massimiliano Allegri che ha incassato 20 gol nelle prime 28 giornate di Serie A, con una media di 0,71 reti a partita.

Alle spalle dei rossoneri troviamo l'Arsenal con una media di 0.73 gol a gara (22 in 30 partite di Premier League), Como (0,75), Roma  (0,75) e Lens (21 gol subiti in 25 partite di Ligue 1, media di 0.84).