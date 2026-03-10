Cuomo racconta: "Ho scommesso una pizza con Landucci dopo Cremona sulla grande prestazione di Estupinan nel derby"

vedi letture

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews sul derby: “L’immagine più bella del derby è l’abbraccio silenzioso ed emozionato, ripreso dalle telecamere, di Landucci con Estupinan. Tutti gli allenatori parlano di calciatori tutti utili e nessuno indispensabile, ma tra il dire e schierare c’è sempre di mezzo il mare. Allegri e il suo staff al derby di Estupinan ci hanno creduto in settimana dall’immediato post partita di Cremona. Posso raccontare questo simpatico retroscena: Landucci uscendo dallo Zini, incalzato dal sottoscritto, era pronto a scommettere una pizza sulla grande prestazione del terzino contro l’Inter di Henrique e Dumfries. Questo dopo aver sottolineato l’appoggio a Modric sul corner da cui nasce il gol di Pavlovic contro i grigiorossi, per nulla scontato che arrivasse con quei giri giusti, appena subentrato a freddo.

È finita che non solo ha fatto una grande prestazione, ma addirittura gol vittoria e premio MVP, con parole di merito e fiducia di allenatore, staff e compagni. Al di là della pizza che dovrò pagare, e credo non basti una semplice tonda, emerge una sacrosanta verità che nasce da Allegri, il suo staff e le loro capacità di gestione: la classifica del Milan sarà anche frutto di qualità tecniche, ma quelle umane e morali stanno facendo la differenza”.