Pancaro sulla lotta scudetto: "La sensazione è che il Milan in questo momento stia meglio dell'Inter"
MilanNews.it
Giuseppe Pancaro, intervistato da TMW, ha parlato della lotta scudetto dopo il derby di Milano: "Bisognerà vedere come l'Inter sarà in grado di gestire questo nuovo aspetto mentale, questa pressione, appunto, che le ha messo il Milan.
Anche perché mancano ancora tante partite, ci sono tanti punti in palio. La sensazione è che il Milan in questo momento stia meglio dell'Inter, sia da un punto di vista mentale che fisico. Il Milan poi non ha niente da perdere: per questo la pressione ora è sulle spalle dell'Inter".
Pubblicità
News
Bianchin: "I compagni hanno aspettato Modric e, quando lo hanno visto entrare in spogliatoio, hanno alzato un coro per lui. E quando mai succede?"
Pancaro sulla lotta scudetto: "La sensazione è che il Milan in questo momento stia meglio dell'Inter"
Stravinto i derby, un po' di rammarico c’è. L’operazione può saltare. Modric: per sempre sìdi Antonio Vitiello
Le più lette
3 Pietrella: "De Winter e Pavlovic hanno contenuti Pio Esposito e Bonny con anticipi a raffica e duelli, quasi tutti vinti"
4 Capello: "La Serie A ha rallentato i ritmi, questo ha permesso a Estupinan di mettersi in evidenza"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Rimonta scudetto? Quasi impossibile, ma il Milan vuole farsi trovare pronto se l'Inter dovesse crollare. Allegri lo ha già detto alla squadra
Pietro MazzaraPervis, ma chi doveva dircelo? Mano di Ricci: vietato fumare. Mercato estivo: non ci siano casi André
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com