Pancaro sulla lotta scudetto: "La sensazione è che il Milan in questo momento stia meglio dell'Inter"

Giuseppe Pancaro, intervistato da TMW, ha parlato della lotta scudetto dopo il derby di Milano: "Bisognerà vedere come l'Inter sarà in grado di gestire questo nuovo aspetto mentale, questa pressione, appunto, che le ha messo il Milan.

Anche perché mancano ancora tante partite, ci sono tanti punti in palio. La sensazione è che il Milan in questo momento stia meglio dell'Inter, sia da un punto di vista mentale che fisico. Il Milan poi non ha niente da perdere: per questo la pressione ora è sulle spalle dell'Inter".