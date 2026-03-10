Ramazzotti: "Piena fiducia della proprietà di Allegri: Cardinale soddisfatto della scelta di Ibra, Furlani e Tare"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Gerry Cardinale: "Visti i risultati, il secondo posto e vittoria nel derby la fiducia della proprietà nei confronti del tecnico è piena. C'era bisogno di un vincente come Max per riportare subito in alto il Milan e per dimenticare in fretta una stagione chiusa all'ottavo posto. Cardinale è soddisfatto delle scelte dell'ad Furlani, di Ibrahimovic e del ds Tare che hanno puntato forte e senza indecisioni sull'ex allenatore della Juventus per la panchina. Gerry è costantemente in contatto con la dirigenza ed è convinto che il percorso intrapreso sia quello giusto, dentro e fuori dal campo. Allegri in tutto questo ha meriti importanti perché ha trasformato la squadra a livello di personalità, atteggiamento e convinzione.

Una mano gliel'hanno data i nuovi acquisti Modric e Rabiot, che anche nel derby hanno sostenuto i compagni, ma è innegabile che il tecnico sia entrato pure nella testa degli altri nuovi acquisti e di coloro che nel 2024-25 avevano avuto un rendimento più incerto rispetto a quello attuale. Max insomma agli occhi della dirigenza è un valore aggiunto e Cardinale ha piena fiducia in lui. È l'uomo con cui costruire il futuro di un Milan di nuovo nell'Europa che conta. Ecco perché l'opzione per il rinnovo fino al 2028, che scatterà con l'ingresso tra le prime quattro, ma che la società avrebbe potuto "azionare" indipendentemente dai risultati, è considerata la chiave per dare al progetto quella durata necessaria per "lievitare" e magari per portare in bacheca altri trofei dopo la Supercoppa italiana conquistata nel gennaio 2025 a Riad. Il primo titolo dell'era RedBird, insomma, nella visione di Cardinale non deve restare un "unicum".