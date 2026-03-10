Tanti auguri a Francesco Camarda che oggi compie 18 anni!

Oggi, 10 marzo, è il compleanno di Francesco Camarda che compie 18 anni. Il giovane attaccante di proprietà del Milan, che la scorsa estate lo ha ceduto al Lecce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, è attualmente infortunato. Lo scorso 28 gennaio il prodotto del settore giovanile rossonero è stato operato alla spalla, come comunicato dal club pugliese in una nota: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda si è sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo. L’intervento è stato eseguito dal Prof.

Castagna coaudiuvato dal Dott. Garofalo, presso l’Istituto Humanitas di Milano". Nessun interruzione del prestito con i salentini che sperano di poter recuperare l'attaccante per la parte finale del campionato. Tanti auguri Francesco!