Chiariello commenta: "Voi venite a dire che Conte si lamenta del mercato, ma in Italia i mercati importanti chi li fa? Il Milan..."

Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso su Radio CRC commentando le parole di Antonio Conte: "Voi venite a dire che Conte si lamenta del mercato, che sì è un mercato numericamente alto, ma i mercati importanti sono altri, ma si riferisce alla Premier? Ma in Italia ha mercati importanti chi li fa? Oltre il Napoli, che ha speso 350 milioni in due anni. La nostra rosa non è rodata come quella di altre, se si riferisce all'Inter è vero. Ma l'Inter è talmente rodata che ormai è una rosa vecchia. Anzi a Milano se c'è una critica che stanno facendo è che non hanno fatto rinnovamento. Perché hanno continuato a tenersi Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian, Mkhitaryan. Tutti vecchietti.

È rodata la rosa del Milan che ha un allenatore nuovo, una rosa l'anno scorso finita ottava e che ha dovuto vendere pezzi pregiati come Hernandez, Reinders e addirittura Thiaw, il difensore centrale, senza aver acquistato nulla in difesa. E dove stanno i grandi colpi davanti? Sono stati dietro a Hojlund per un mese e mezzo, come è arrivato il Napoli, fatti più in là. La Juve che l'unica cosa che ha potuto fare quest'estate era togliersi Nico Gonzalez, Douglas Luiz, i grandi acquisti dell'anno scorso, e sul groppone hanno ancora Koopmeiners. Sono aggrappati ad un separato in casa come Vlahovic. Quella è una rosa rodata dove il perno si chiama Locatelli che ha due piedi come due zampogne? Sono aggrappati a Bremer che è tornato da un lungo infortunio, hanno comprato giocatori ammappati, Zegrova, David, scartati dal Napoli. Dove sta la rosa rodata della Juve? Me lo dite? La rosa rodata è quella dell'Atalanta? Conte dimentica che lui è l'unico allenatore confermato di tutta la Serie A nei primi dieci insieme all'italiano perché il giusto giusto Tudor ha fatto 4-5 mesi ma anche lui è arrivato in corsa".