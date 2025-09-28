Chiariello: "Oggi più sentita dai milanisti che dai napoletani. Il Napoli può e deve dimostrare al Milan cosa significa una squadra con certezze"

Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso su Radio CRC verso Milan-Napoli: "Milan-Napoli è una partita molto sentita, ma per una volta tanto non è sentita dai napoletani quanto è sentita dai milanisti. Perché i napoletani oggi si godono quelli seri, quelli che non stanno sempre su piede di guerra, quelli che non stanno sempre a dire tutto sbagliato, tutto da rifare, che hanno sempre qualcosa da cui prendere distanza o recriminare, ma quelli lasciamoli perdere. Oggi il popolo novato è un popolo orgoglioso, perfino sereno per certi aspetti. C'è una grande squadra, c'è un grandissimo allenatore, c'è una grande società. Il Napoli si può anche permettere il lusso di qualche piccolo passo falso. Il Napoli c'è e ci sarà. Non è un work in progress, checché Conte dica che non ha la rosa rodata rispetto ad altri, ma quella è strategia gesuita, come l'ha definita il grande Garlando della Gazzetta. Il Milan, no, il Milan è un working progress.

Ma qual è il Milan? Sarà il Napoli a farci capire qual è il Milan. Perché il Napoli con la sua identità, con la sua forza, con la sua cattiveria agonistica, con la sua mentalizzazione di stile contiano, anche se cambia la coppia di centrali per ennesima volta. Vale a dire Beukema e Juan Jesus, cioè le seconde linee, le alternative ai due titolari Raahmani e Buongiorno, mantiene comunque sulla carta una buonissima tenuta difensiva.

Il Napoli può e deve dimostrare al Milan cosa significa una squadra che ha delle certezze rispetto a una squadra che chiede cerca certezze, perché di fondo l'unica vera innovazione di quest'anno si chiama KDB Kevin de Bruyne, che è un’innovazione al di là di Beukema al posto di quelli. Sono ricambi dovuti a infortuni, a squalifiche eccetera. Con lo Sporting vedremo Spinazzola a destra, Olivera a sinistra, ma KDB cambia il modo di giocare del Napoli, lo schema tattico di giocare del Napoli. Perfino la strategia di gioco, perché è quell'uomo che può fare la differenza"".