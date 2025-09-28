Chiariello: "Se si accende De Bruyne, probabilmente si accende anche Hojlund e allora si spengono le luci a San Siro”

Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso a Radio CRC verso Milan-Napoli: "De Bruyne cambia il modo di giocare del Napoli, lo schema tattico di giocare del Napoli. Perfino la strategia di gioco, perché è quell'uomo che può fare la differenza. Dici Modric già la fa, ma Modric è stato calato nel cuore del Milan nel ruolo suo, che è quello di regista. Anche se al Madrid non faceva il regista centrale, ma giocava di fianco un regista di nerbo, prima Casemiro e poi Tchouaméni. In realtà il grande regista per anni con cui ha fatto coppia era Tony Kross, che era un giocatore straordinario. Nel Milan ci gioca lui con Fofana gli dà una mano sul piano fisico. Sarà in grado di reggere il peso di una squadra a 40 anni nonostante sia un po' di classe meraviglioso?

Kevin De Bruyne invece, che ne ha ben 6 anni di meno, che a quell'età è un'era geologica direi, deve ancora trovare la sua collocazione in campo precisa. In un centrocampo liquido, senza ruoli predefiniti, è lui che si deve saper muovere con la sua intelligenza tattica e con la sua sapienza tecnica. Lo stiamo aspettando, ma dobbiamo farlo serenamente, fiduciosamente, perché col Sassuolo e con la Fiorentina ha mostrato buone cose, col Cagliari e con il Pisa un po' meno. Ma certo ancora non fa la differenza come può e come deve. Se si accende De Bruyne, probabilmente si accende anche Hojlund e allora si spengono le luci a San Siro”.