Chiesa contro Leao, il duello offensivo sulle corsie esterne

Una disputa ad altissima velocità. La freccia bianconera, e azzurra, contro uno dei leader del nostro attacco, sempre più centrale e sempre più protagonista. Partiamo dall'avversario, che contro il Milan è stato spesso in grado di esaltarsi: Chiesa ha infatti preso parte a sei reti contro il Milan in campionato (tre gol e tre assist) e sempre contro di noi, nel gennaio scorso, ha segnato la sua unica doppietta da quando è juventino. Mister Pioli lo conosce molto bene perché è l'allenatore con cui il 27 bianconero ha collezionato più presenze (66) e più gol (12) nella sua carriera in Serie A, con la Fiorentina nelle stagioni 2017/18 e 2018/19. Leão è andato in rete nelle ultime due gare di fila in Serie A ed è stato coinvolto in un gol in ciascuna delle ultime due presenze contro la Juventus in campionato: gol nel luglio 2020, assist lo scorso gennaio. Tra dribbling e strappi, saranno probabilmente loro ad accendere la sfida all'Allianz Stadium.