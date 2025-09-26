Chiffi per il big match Milan-Napoli: sarà il 14° incrocio con entrambe

vedi letture

Il signor Daniele Chiffi, arbitro della sezione di Padova, è stato designato da Gianluca Rocchi per il big match della quinta giornata di campionato di Serie A Enilive, la gara tra Milan e Napoli che si disputerà nella giornata di domenica a San Siro alle ore 20.45. Un'investitura importante per l'arbitro veneto che in questa stagione ha diretto tre partite di cui solamente una in Serie A (Genoa-Juventus 0-1 alla seconda giornata): le altre due sono state arbitrate nei turni preliminari di Conference League.

Per Chiffi si tratta del 14° incrocio con entrambe le squadre, sia con Milan che con Napoli. Per i rossoneri il bilancio è positivo con 9 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta: l'ultimo precedente risale al febbraio scorso nel derby di ritorno in campionato quando il Diavolo pareggiò 1-1 contro l'Inter venendo riacciuffato dal gol di De Vrij nel finale. Anche per i partenopei lo score è felice, anche più di quello del Milan: zero sconfitte, 2 pareggi e 11 vittorie con il fischietto padovano.