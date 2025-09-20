Chivu: "Rumore dei nemici? Ho mille altre cose a cui pensare"
(ANSA) - MILANO, 20 SET - "Ho mille altre cose a cui pensare. Il rumore dei nemici fa parte del gioco, è sempre stato di attualità però tiro avanti per la mia strada. Non guardo in faccia nessuno, sono preso da quello che devo fare per aiutare questi ragazzi, convincerli del fatto che merita di essere difesa perché è forte": Cristian Chivu tira una linea dritta e si lascia alle spalle polemiche e critiche alla vigilia della sfida tra Inter e Sassuolo. "Capisco le delusioni - dice ancora - ma la squadra ha fatto una grande annata lo scorso anno, ha gli attributi, qualità, mille altri aggettivi che non voglio citare". (ANSA).
