Cinque persone condannate per insulti razzisti a Vinicius jr

(ANSA) - MADRID, 21 MAG - Cinque persone sono state condannate a un anno di carcere per aver rivolto insulti razzisti a Vinicius Junior, la stella del Real Madrid. Lo ha annunciato la Lega calcio spagnola. I cinque, sostenitori del Valladolid, accusati di aver offeso l'attaccante brasiliano durante la partita della Liga del 30 dicembre 2022, dovranno pagare multe che vanno da 1.080 a 1.620 euro e saranno inoltre banditi dagli stadi per tre anni. Non andranno però in prigione, a meno che non commettano nuovamente un reato entro i prossimi tre anni.

Secondo La Liga, si tratta della prima condanna così dura per episodi simili accaduti in uno stadio, poiché la procura ha qualificato i fatti come "crimine d'odio", mantenendo come criterio aggravante "l'intenzione di umiliare" e "minare la dignità del giocatore" con motivazioni "evidentemente razziste". "Si tratta di una punizione storica, frutto del lavoro della Liga e del nostro impegno per un calcio libero da violenza e discriminazione. Resteremo fermi in questa lotta", ha dichiarato il presidente della Liga, Javier Tebas, su X. (ANSA).