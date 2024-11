Clamoroso: Deschamps esclude Mbappé dai convocati della Francia per la sfida all'Italia. Il 9 del Real si è reso disponibile, ma il ct ha detto no

Niente Kylian Mbappé contro l'Italia. Come già accaduto a ottobre, Didier Deschamps ha deciso di non convocare il campione del Real Madrid che sta attraversando un momento piuttosto delicato per vicende extra-calcistiche, ma anche per un rendimento che col club spagnolo non è all'altezza delle attese. Come riporta 'L'Equipe', il capitano dei blues non sarà presente nell'elenco che verrà presto diffuso da Didier Deschamps per le partite di Nations League contro Israele e Italia. Secondo il Chiringuito, Mbappé voleva essere convocato, ma il ct ha detto no.

Nella giornata di ieri, Thierry Henry ha duramente attaccato Mbappè per il suo rendimento: "La squadra è frustata con lui, lo capisco e non è facile. Dobbiamo dargli tempo, ma deve imparare a giocare da numero 9, avendo voglia di applicarsi. Andrà meglio perché peggio di così non può andare. Non gli chiediamo di tenere la palla come faceva Drogba o di dribblare tutti, ma di giocare da attaccante quando la squadra è alta".

Henry lo ha accusato di essere un po' statico: "Che tu sia un'ala, un 9 o un 10, puoi correre, anche Rudiger ha fatto una corsa nel primo tempo. C’è un’altra cosa che non va è l’equilibrio della squadra. La domanda ce la ponevamo già quando è arrivato Mbappé: come equilibrerà la sua squadra Ancelotti? È molto difficile. Non cercherò scuse per Bellingham, che è andato male, ma dove gioca e cosa dovrebbe fare? Rodrygo è stato fondamentale quando perdevano palla anno scorso, ora è in panchina".