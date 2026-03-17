Clamoroso, la CAF assegna la Coppa d'Africa a tavolino al Marocco! Senegal punito per aver abbandonato il campo

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Con un comunicato diramato questa sera, la CAF (confederazione calcistica africana) ha assegnato a tavolino al Marocco la vittoria della Coppa d'Africa che il Senegal aveva vinto in finale un paio di mesi fa! La decisione arriva dalla Corte d’Appello della CAF, che ha accolto l’appello della Federazione Marocchina (FRMF) contro la precedente decisione della Corte Disciplinare.

Secondo la CAF, il comportamento della squadra senegalese, che aveva abbandonato il campo nel momento in cui era stato assegnato un rigore al Marocco (poi sbagliato da Brahim Diaz, ndr) allo scadere, rientra negli articoli 82 e 84 del regolamento del torneo, che disciplinano infrazioni gravi e rifiuto di giocare. Senegal sanzionato per questi comportamenti: match ufficialmente perso per 3-0 e vittoria a tavolino per il Marocco.