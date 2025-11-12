Classifica marcatori del Milan, Leao e Pulisic in testa: la classifica dopo 11 giornate di A
MilanNews.it
La Serie A si ferma per dare spazio alle Nazionali. Per il Milan è tempo di riordinare le idee in attesa del prosieguo della stagione. Max Allegri vuole quei gol che spesso sono mancati nei momenti decisivi. Ma chi c'è ora in testa alla classifica marcatori rossoneri?
Comanda Rafa Leao con 4 reti, insieme a Christian Pulisic. A due ecco Pavlovic e Saelemaekers, a ruota seguono Modric, Ricci, Loftus-Cheek, Fofana e Athekame con una marcatura. E' chiaro che Allegri si aspetta di più, soprattutto da gente come Santiago Gimenez, in attesa poi di avere il gruppo al completo e trovare quelle reti in più che alla distanza possono fare la differenza.
