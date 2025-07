Club Brugge, in corso l'amichevole contro la Lok.Zagabria: assente Jashari

Il Club Brugge sta giocndo in questi minuti un'amichevole contro la Lokomotiva Zagabria e, come previsto, non è presente Ardon Jashari che non è nè in campo, nè in panchina. Lo svizzero è tornato ad allenarsi solo ieri (non ha lavorato in gruppo, ma individualmente) e con ogni probabilità salterà anche il match di domenica contro l'Union Saint-Gilloise, valido per la Supercoppa di Belgio.

Jashari continua comunque a sperare che il prima possibile possa finalmente sbloccarsi la trattativa per il suo trasferimento al Milan. Nonostante sia tornato ad allenarsi, il centrocampista svizzero non ha cambiato idea e la sua volontà è sempre quella di vestire nella prossima stagione la maglia rossonera.