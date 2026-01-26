Colombo: "De Winter a inizio mercato sembrava una pedina di scambio, ora si è rivelato un elemento di sicuro affidamento"

Monica Colombo, nota giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta sul canale YouTube di Milan Vibes per commentare l'attualità rossonera. Queste le sue dichiarazioni su Koni De Winter. Il belga ha segnato contro la Roma e sta trovando prestazioni sempre più convincenti.

De Winter sta crescendo molto nelle prestazioni...

"Io credo che uno dei meriti migliori di Allegri sia quello di aver saputo costruire il gruppo. De Winter a inizio mercato sembrava una pedina di scambio, ora si è rivelato un elemento di sicuro affidamento, che non ha fatto rimpiangere i vari Tomori, Gabbia e ieri sera Pavlovic"