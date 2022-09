MilanNews.it

L'attaccante di proprietà del Milan Lorenzo Colombo, in prestito questa stagione al Lecce, durante un'intervista alla Gazzetta dello Sport è tornato sul suo primo gol in Serie A, segnato al Maradona contro il Napoli. Un gol bellissimo che il 2002 ha commentato così: "Indescrivibile, non te ne rendi neanche conto, provi delle emozioni pazzesche".