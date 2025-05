Com'è strutturato il contratto firmato da Max Allegri con il Milan

Massimiliano Allegri ha firmato con il Milan nel pomeriggio di ieri. Il luogo dell'incontro tra il tecnico livornese e gli stati generali del club rossonero - Furlani, Tare e per un breve saluto anche Scaroni - è avvenuto in Corso Magenta, in centro a Milano, nella sede dell'agente di Allegri, Giovanni Branchini. Un vertice che non solo ha permesso di mettere nero su bianco l'accordo ma anche di condividere idee e progetti per questo nuovo ciclo rossonero che parte e che deve portare a una rinascita del Diavolo.

Oggi la Gazzetta dello Sport riporta i dettagli del contratto che legherà Allegri al Milan per almeno i prossimi due anni. La firma è stata apposta su un biennale che opzioni di un anno sia per il terzo che per il quarto anno. Queste sono automatiche nel caso di vittoria dello Scudetto. Il valore dell'accordo è di 5.5 milioni a salire più bonus. Non è previsto, continua la rosea nel suo pezzo, nessun bonus in caso di qualificazione alla Champions League, considerato l'obiettivo minimo da raggiungere.