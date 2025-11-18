Como, Fabregas su Morata: "Gli manca il gol. E' un po' triste, va sostenuto"

Intervistato da La Provincia di Como, Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato così della crisi che sta attraversando Alvaro Morata: "Gli manca il gol. Va sostenuto. E' un po' triste ma sono sicuro che si risolleverà perché ha tante qualità. Per me, non ha giocato affatto male. L'applauso alla sostituzione è la strada giusta". L'allenatore spagnolo ha poi parlato anche del momento della sua squadra: "Mi sono accorto di come sia cambiato l'ambiente attorno alla squadra, l'entusiasmo della gente, la partecipazione emotiva. E tutto ciò è meraviglioso.

L'atteggiamento delle avversarie? Vedo come l'atteggiamento sia simile per quasi tutte le squadre. E' tornato di moda il 5-3-2, con squadre che attendono. Secondo me quest'anno c'è addirittura maggiore attendismo rispetto allo scorso anno. Locatelli della Juve si fa dare palla e gestisce. Noi abbiamo una mentalità diversa. Andiamo ad aggredire, andiamo a rompere le palle. Siamo andati da lui e andremo da Modric. Poi magari fanno una giocata che ti taglia fuori. Ma noi ci proviamo. E siamo forti in contropiede. Certo, a fare pressing alto rischi, ma dico sempre che se dovessi rinunciare a giocare come dico io, smetterei di farlo. II segreto? Non ragionare per dogmi: ci sono momenti e momenti nelle partite, quelli in cui vai a mille e altri in cui costruisci con calma. lo devo andare oltre la tattica e insegnare ai miei giocatori a ragionare e prendersi delle responsabilità autonome a seconda del momento. Non posso chiudere un giocatore in una gabbia tattica e mentale, perché poi si plafona, si limita a fare il compitino".

