Como, Fabregas su Morata: "Gli manca il gol. E' un po' triste, va sostenuto"

Como, Fabregas su Morata: "Gli manca il gol. E' un po' triste, va sostenuto"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:51News
di Enrico Ferrazzi

Intervistato da La Provincia di Como, Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato così della crisi che sta attraversando Alvaro Morata: "Gli manca il gol. Va sostenuto. E' un po' triste ma sono sicuro che si risolleverà perché ha tante qualità. Per me, non ha giocato affatto male. L'applauso alla sostituzione è la strada giusta". L'allenatore spagnolo ha poi parlato anche del momento della sua squadra: "Mi sono accorto di come sia cambiato l'ambiente attorno alla squadra, l'entusiasmo della gente, la partecipazione emotiva. E tutto ciò è meraviglioso.

L'atteggiamento delle avversarie? Vedo come l'atteggiamento sia simile per quasi tutte le squadre. E' tornato di moda il 5-3-2, con squadre che attendono. Secondo me quest'anno c'è addirittura maggiore attendismo rispetto allo scorso anno. Locatelli della Juve si fa dare palla e gestisce. Noi abbiamo una mentalità diversa. Andiamo ad aggredire, andiamo a rompere le palle. Siamo andati da lui e andremo da Modric. Poi magari fanno una giocata che ti taglia fuori. Ma noi ci proviamo. E siamo forti in contropiede. Certo, a fare pressing alto rischi, ma dico sempre che se dovessi rinunciare a giocare come dico io, smetterei di farlo. II segreto? Non ragionare per dogmi: ci sono momenti e momenti nelle partite, quelli in cui vai a mille e altri in cui costruisci con calma. lo devo andare oltre la tattica e insegnare ai miei giocatori a ragionare e prendersi delle responsabilità autonome a seconda del momento. Non posso chiudere un giocatore in una gabbia tattica e mentale, perché poi si plafona, si limita a fare il compitino".
 