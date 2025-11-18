Torriani: "Prima del giocatore arriva sicuramente la persona: Maignan mi sta insegnando molto sia dentro che fuori dal campo"

Lorenzo Torriani ha parlato a margine del Gran Galà - 3° Trofeo Italo Galbiati, organizzato da Cimiano Calcio. Le sue parole:

Su Maignan:

“Con Mike ho un bellissimo rapporto. Prima del giocatore arriva sicuramente la persona: mi sta insegnando molto sia dentro che fuori dal campo. Cose come l’aspetto mentale per avere continuità negli allenamenti – racconta il portiere ai colleghi di MilanVibes – e di prenderli come se fosse una partita, stando sempre concentrato”.

Quanto diverso per un portiere vivere un derby rispetto ad una partita normale?

“Parlo personalmente, per me il derby è proprio una partita a sé per il semplice fatto che essendo milanese e venendo dal Settore Giovanile del Milan. Io la sento veramente tanto come partita”.

Cosa diresti al te bambino che ora si trova a viverla?

“Al me bambino direi di crederci sempre, anche quando non sembrava possibile. So che magari possono sembrare frasi fatte ma le ho vissute sulla mia pelle. Non ho mai smesso di crederci e per ora ho avuto ragione io”.