Torriani: "Prima del giocatore arriva sicuramente la persona: Maignan mi sta insegnando molto sia dentro che fuori dal campo"
Lorenzo Torriani ha parlato a margine del Gran Galà - 3° Trofeo Italo Galbiati, organizzato da Cimiano Calcio. Le sue parole:
Su Maignan:
“Con Mike ho un bellissimo rapporto. Prima del giocatore arriva sicuramente la persona: mi sta insegnando molto sia dentro che fuori dal campo. Cose come l’aspetto mentale per avere continuità negli allenamenti – racconta il portiere ai colleghi di MilanVibes – e di prenderli come se fosse una partita, stando sempre concentrato”.
Quanto diverso per un portiere vivere un derby rispetto ad una partita normale?
“Parlo personalmente, per me il derby è proprio una partita a sé per il semplice fatto che essendo milanese e venendo dal Settore Giovanile del Milan. Io la sento veramente tanto come partita”.
Cosa diresti al te bambino che ora si trova a viverla?
“Al me bambino direi di crederci sempre, anche quando non sembrava possibile. So che magari possono sembrare frasi fatte ma le ho vissute sulla mia pelle. Non ho mai smesso di crederci e per ora ho avuto ragione io”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan