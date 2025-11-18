Maldini su Pioli: "Un peccato. Pensavo e speravo facesse meglio"
L'ex capitano e dirigente rossonero Paolo Maldini è stato intervistato a margine del 40° Premio Viareggio di cui sarà ospite questa sera. Tra i vari temi toccati, inevitabilmente anche il Milan, il derby di domenica sera e l'ex tecnico del Diavolo Stefano Pioli. Un estratto delle sue dichiarazioni raccolte dai colleghi di Tuttomercatoweb.com.
Un commento su Pioli? "Un peccato. Sinceramente riuscire a capire il perché dall'esterno è molto difficile. Firenze non è un ambiente facile ma sinceramente pensavo e speravo che facesse meglio"
Si è parlato di un possibile tuo arrivo alla Fiorentina al posto di Pradè: "Mi ha chiamato mio cugino che vive in Toscana e gli ho detto 'Guarda io non so niente' (ride, ndr). Per me in Italia, sinceramente, c'è solamente una squadra e così sarà"
