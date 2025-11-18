Ganz: “Tra Allegri e Chivu scelgo il primo. Non esistono più gli attaccanti come me…”

Presente alla terza edizione dell'evento del Trofeo Italo Galbiati, organizzato dalla società di calcio Cimiano, Maurizio Ganz ha risposto così ad alcune domande in merito al Milan di questa stagione e all'imminente derby. Queste le sue parole:

Tra Allegri e Chivu chi ti ha convinto di più fino ad ora ? "Credo Allegri perchè arrivava in una situazione un pò meno chiara e invece ha sistemato tutto, sta facendo un grande lavoro sotto l'aspetto tecnico tattico, mentale e spogliatoio quindi sta facendo un bel lavoro. Chivu ha preso in mano un Inter dal Parma, quindi doveva dimostrare., sta dimostrando di essere un ottimo allenatore, credo che questo sia uno dei derby più importanti degli ultimi anni, quindi si vedrà battaglia. Speriamo di vedere un gran gioco perchè abbiamo bisogno di vedere bene le squadre"

Favorita per questo derby ? "Credo che l'attacco farà la differenza, credo che da una parte e dall'altra con Leao... credo che il Milan stia cercando la punta da 20 gol, l'Inter con Lautaro e Thuram le ha, sono due giocatori straordinari. Però è chiaro - sottolinea Ganz ai colleghi di Milan Vibes - che nei derby la differenza la fanno sempre le punte, poi magari segneranno i difensori, però credo che quando hai punte importanti sia più semplice vincere

Su Leao impiegato da 9 ? "A me piace perchè ha lo strappo e quindi Allegri ha pensato bene che se parte da 50 metri e arriva in porta, se lo fai partire da 25 arriva di più e va a segnare, io credo che Leao debba andare verso la porta per fare gol. Credo che abbia azzeccato la posizione di Leao"

Cosa manca ancora a Santiago Gimenez ? "Mah non lo so, credo che sia un grande giocatore. Magari il gioco del Milan non sia il suo gioco, un gioco di fraseggio, lui invece ha bisogno di palloni in area perchè così è determinate. Questo Milan ha un gioco diverso e lui penso faccia fatica per questo motivo"

Tra Milan e Inter c'è un giocatore che ti ricorda "El segna semper lu" (Maurizio Ganz ndr.) ? "No, non esistono più questi giocatori qua, io l'ho detto giocherei titolare in tutte e due le squadre. Al posto di chi ti metti ? Non lo so, se dovessi scegliere un giocatore con cui giocare insieme forse Thuram perchè è una punta centrale, e Leao. Forse con Lautaro farei un po' più fatica"