Galliani: "I derby di Champions i mie preferiti, l'aria era tesissima"

Presente alla terza edizione dell'evento del Trofeo Italo Galbiati, organizzato dalla società di calcio Cimiano, l'ex ad di Monza e Milan è intervenuto a margine di questo ai microfoni di Sky Sport, dove ha lasciato delle dichiarazioni in merito a diverse tematiche. Vediamo le parole del dottor Galliani:

Sul momento di difficoltà della nazionale e sulla possibilità di qualificazione ai Mondiali per l'Italia: “Rino ce la farà. Se c’è uno che può farcela è lui. Il momento è difficile“.

Tra pochi giorni andrà in scena una partita che per l'ex ad del Milan è sempre stata vissuta in maniera intensa, il derby di Milano. Nel parlare di questo Galliani ha ricordato quali furono i suoi derby preferiti: “I miei preferiti sono stati quelli di Champions in sei giorni nel 2003. Nell’aria si palpava la tensione“.

Non poteva mandare poi il ricordo di Italo Galbiati “Oltre gli 80 anni è stato un maestro di tecnica nel 2019-20 e 2020-21. Ha sempre insegnato la tecnica ai giocatore“

Il classe ’44 ha elogiato anche Jannik Sinner, reduce dalla vittoria alle ATP Finals contro Carlos Alcaraz: “Sono stato per tanti anni innamorato di Djokovic. Ora ho preso una cotta con un altro milanista. Non importa il torneo, cerco di non avere impegni per vedermi ogni sua partita“