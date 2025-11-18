Maldini: "Gattuso come CT ottima idea, incarna lo spirito della Nazionale"

vedi letture

L'ex capitano e dirigente rossonero Paolo Maldini è stato intervistato a margine del 40° Premio Viareggio di cui sarà ospite questa sera. Tra i vari temi toccati, inevitabilmente anche il Milan, il derby di domenica sera e l'ex tecnico del Diavolo Stefano Pioli. Un estratto delle sue dichiarazioni raccolte dai colleghi di Tuttomercatoweb.com.

Nazionale, andremo al Mondiale? "Speriamo per la nuova generazione, per i ragazzi che non hanno mai visto un Mondiale, per Rino e per tutti noi che siamo sempre tifosi della maglia azzurra. Gattuso? Quando lo hanno nominato CT ho pensato che fosse un'ottima idea, perché incarna lo spirito della Nazionale italiana. I tempi sono cambiati, molte squadre sono migliorate: c'è un'evoluzione da parte di tutte le altre Nazionali e noi dobbiamo tenere il passo"