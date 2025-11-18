Il Milan non aveva riscattato Strand-Larsen per 200mila euro. Ora, secondo Gazzetta, vale almeno 50 milioni

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Jorgen Strand-Larsen, attaccante norvegese in forza ai Wolves e passato anche per un anno dalla Primavera del Milan: "Il norvegese aveva faticato a mettersi in luce soprattutto con Lupi, col quale non era scattata la scintilla. Di base l'intenzione era comunque quella di riscattarlo, anche perché il diritto era di soli 200mila euro e il ragazzo si era integrato bene: profilo educato e professionale, lingua italiana imparata immediatamente. Poi, però, col cambio di management societario, l'attenzione del club si era rivolta altrove e Jorgen era tornato alla base. "Il mio primo anno di calcio in Italia è finito. Sono venuto in una bella squadra e in un gruppo con bravi ragazzi. Una cosa che ho imparato è non si mollare mai! Sono comunque molto grato per una bella esperienza", era stato il suo saluto sui social al mondo rossonero.

Da lì in avanti, è pura cronaca: il ritorno al Sarpsborg, poi i riflettori che lo hanno illuminato prima al Groningen, quindi al Celta Vigo, dove è arrivata la consacrazione. Gol, parecchi gol in ballo. Il 2024 è stato quello del salto nell'eden della Premier League, sponda Wolverhampton, per circa 30 milioni. E la scorsa estate i Wolves hanno respinto un'assalto del Newcastle da 50. L'altra sera a San Siro Strand Larsen ha esibito le sue qualità ed è difficile, nel mondo rossonero, non definirlo rimpianto nell'ambito di una squadra che cerca disperatamente da anni un centravanti intorno al quale costruire l'attacco".