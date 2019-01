Compagnoni: "Con Higuain ritrovato il Milan può lottare per il quarto posto, incuriosito da Paquetà"

Maurizio Compagnoni, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione in casa rossonera: "Già ritrovando il migliore Higuain il Milan diverrebbe competitivo per il quarto posto, che non è facile da raggiungere. Ci sono le due romane e il Milan. Col vero Higuain il Milan ci può sperare, senza è praticamente impossibile. Sono curioso dell'impatto che avrà Paquetà, è stato pagato tanto. Ha talento, personalità, vedremo che impatto avrà sul calcio italiano. Se Gattuso insistesse col 4-3-3 almeno una mezz'ala ed un attaccante esterno andrebbero presi, io continuerei col 4-4-2 in cui Bakayoko si trova a suo agio".