Compleanno Saelemaekers: gli auguri social del Milan

Quest'oggi compie gli anni Alexis Saelemaekers. Un compleanno certamente particolare per il classe '99 belga che è reduce da un'ottima stagione al Bologna da cui però, complice il cambio di allenatore, non è stato riscattato. Saelemaekers dunque, fresco fresco di 25 candeline spente, ritornerà a Milanello ma sarà solamente di passaggio: non rientra nei piani nè del club nè di Fonseca, in più potrebbe portare nelle casse rossonere qualche risorsa economica. Da via Aldo Rossi lo valutano 15 milioni.

Sui social, intanto, il Milan gli dedica un messaggio di auguri per il compleanno. Scrive il club rossonero: "Festeggiando Saelemaekers! Tutto il meglio, Alexis!".