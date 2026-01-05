Con la vittoria dell'Inter sul Bologna si è chiusa la 18^ giornata di Serie A: i risultati

Con la vittoria dell'Inter sul Bologna si è chiusa la 18^ giornata di Serie A. Di seguito tutti i risultati dell'ultimo turno di campionato che ha vitsto la formazione di Christian Chivu riprendersi la vetta della classifica proprio ai danni del Milan

Cagliari-Milan 0-1
Como-Udinese 1-0
Genoa-Pisa 1-1
Sassuolo-Parma 1-1
Juventus-Lecce 1-1
Atalanta-Roma 1-0
Lazio-Napoli 0-2
Fiorentina-Cremonese 1-0
Verona-Torino 0-3
Inter-Bologna 3-1