Conceiçao: "I calciatori giocano nel Milan, devono essere all'altezza di questo grandissimo club e della sua storia, e devono fare il loro lavoro"

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, si è così espresso a Radio Serie A alla vigilia di Juventus-Milan, sfida valida per la semifinale di Supercoppa Italiana.

Come entrare nella testa dei giocatori?

"Noi facciamo il nostro lavoro, i giocatori anche. Loro devono capire che non sono bambini, ma uomini. Devono capire che, okay, l'allenatore si prende le responsabilità al di fuori per tutti e io le prenderò, ma dentro lo spogliatoio se le devono prendere tutti, perché tutti siamo responsabili. E loro anche, perché sono degli uomini eh... Molti sono già padri, poi arrivano sul campo e sono dei ragazzini che hanno bisogno che qualcuno gli entri nella testa?! Vero, dobbiamo entrargli nella testa, perché capiscano cosa vogliamo noi dalla squadra con il lavoro. Poi sono professionisti e devono farlo. Io ho cinque figli, uno dei quali gioca dall'altra parte. Loro sono nel Milan, devono essere all'altezza di questo grandissimo club e della sua storia, e devono fare il loro lavoro, essere professionisti al massimo. Se fanno così, io prenderò tutte le responsabilità: non c'è problema. Se non fanno così, già sarà più difficile".