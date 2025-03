Conceiçao soddisfatto: "La squadra ha avuto un atteggiamento che mi è piaciuto molto"

Sergio Conceiçao ha parlato a DAZN al termine di Lecce-Milan 2-3. Questo un estratto dell dichiarazioni del tecnico rossonero dopo la vittoria in rimonta al Via del Mare.

Primo tempo forse uno dei migliori per intensità e fluidità, ma vai sotto. Secondo tempo non allo stesso ritmo, poi la reazione dalla panchina

“Hai fatto una foto della partita veramente corretta. Abbiamo avuto un po’ più di tempo in settimana per preparare questa la partita, sapevamo forze e debolezze del Lecce e abbiamo preparato molto bene, con i giocatori applicati a fare quello che ho chiesto. Abbiamo creato occasioni, segnato due gol annullati e poi siamo andati sotto. Nel secondo tempo non siamo rientrati come volevamo e loro hanno fatto il secondo, e in quel momento sembrava difficile ribaltarla: poi è venuto fuori il carattere dei giocatori e abbiamo ripreso. Alla fine è andata bene. Per l’atteggiamento della squadra e per il lavoro fatto in settimana i miei complimenti se siamo così a livello di base. Hanno avuto un atteggiamento che mi è piaciuto molto”.

Questo il tabellino di Lecce-Milan di Serie A.

LECCE-MILAN 2-3

Marcatori: 7’ e 59’ Krstović, 68’ aut. Gallo, 73’ e 81’ Pulisic

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly (dal 82’ Banda), Berisha (dal 56’ Pierret), Helgason (dal 74’ Ramadani); Pierotti (dal 74’ Veiga), Krstović, Morente (dal 82’ Rebic). A disp.: Früchtl, Samooja; Gaspar, Sala, Tiago Gabriel; Kaba, Rafia, Burnete, Karlsson, N'Dri. All.: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker (dal 75’ Sottil), Gabbia, Thiaw, Theo Hernández; Bondo (dal 62’ Joao Felix), Musah (dal 75’ Fofana); Pulisic, Reijnders, Jiménez (dal 46’ Leao); Gimenez (dal 62’ Abraham). A disp.: Nava, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Tomori, Chukwueze, Jović. All.: Conceição.

Arbitro: Doveri di Roma.

Ammoniti: 42’ Berisha, 45’+4 Conceiçao, 88’ Abraham, 90’+1 Krstović.

Recupero: 4' 1T, 4’ 2T.