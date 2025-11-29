Condò: "Collu salva la faccia al Var per una chiamata assurda"
Paolo Condò, giornalista, ha parlato in diretta su Sky Sport 24 nel post gara di Milan-Lazio 1-0 e ha commentato in particolare l'episodio finale del Var sul tocco di mano di Pavlovic. Le parole di Condò.
Il commento di Paolo Condò: "È stato un finale incandescente. Tante cose da dire sia sulla liturgia del Var che sulla decisione dell’arbitro Collu. Io non considero rigore la metà dei rigori dati per falli di mano, specialmente su situazioni ravvicinate come questa. Collu è un genio: ristabilisce giustizia, salvando la faccia al Var per quella che è stata una chiamata assurda a mio giudizio".
Questo il tabellino dI Milan-Lazio, match valido per la tredicesima giornata di Serie A.
MILAN-LAZIO 1-0
Marcatori: 51’ Leao
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (65' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (82' Ricci), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari. All. Allegri
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (84' Tavars); Guendouzi, Vecino (62' Dele Bahiru), Basic (84' Noslin); Isaksen (70' Pedr4o), Dia (62' Castellanos), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane. All. Sarri
Arbitro: Collu sezione Cagliari.
Ammoniti: 26' Tomori, 57' Pellegrini, 64' Gabbia, 72' Romagnoli, 89' Ricci,103' Zaccagni
Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.
