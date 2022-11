Condò dà le quote Champions: "Napoli al 75% passerà. Inter e Milan al 40%"

MilanNews.it

Presente negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato dei sorteggi di Champions League delle italiane, con il Napoli che ha pescato l'Eintracht Francoforte agli ottavi, mentre Milan e Inter se la vedranno rispettivamente contro Tottenham e Porto: "Sono tutte squadre fortissime ma è una partita giocabile per il Milan quella contro gli Spurs. Nelle ultime stagioni la candidata numero uno in Italia per la Champions League è stata la Juventus, poi però sappiamo tutti com'è andata. Molto bene per il Napoli. Penso abbia il 75% di possibilità di passare il turno, mentre Inter e Milan le metto al 40%".