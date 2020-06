Condò: "Il Milan non è all'anno zero, la base comincia ad esistere"

Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso sul momento in casa rossonera: "Quando esistono tematiche fuori campo rilevanti il rifugio di un calciatore deve essere l'orgoglio. Questo è un Milan che ripartirà probabilmente da Rangnick, ma non è un Milan all'anno zero: Donnarumma, Romagnoli, Theo Hernandez, che è un grande giocatore scoperto da Maldini, Bennacer, Rebic... Ci sono cinque/sei giocatori che possono far parte di un Milan da primi cinque/sei posti, la base comincia ad esistere, nelle stagioni precedenti questo era un problema.