Condò: "Oggi comincia l'autunno caldo del Milan: partita che può dare la svolta"

Paolo Condò, giornalista, è intervenuto nello studio del pre-gara di Udinese-Milan su Sky Sport 24 e ha commentato così l'imminente impegno dei rossoneri. Le sue parole: "L’autunno caldo del Milan comincia oggi: le partite che seguiranno contro Napoli e Juventus sono più importanti in assoluto. Ma questa è la partita che può dare una svolta, se riesce a vincere a Udine avvia un ciclo pesante contro Juve e Napoli da una posizione di classifica interessante: se vince si porta a un punto dai bianconeri".

Le formazioni ufficiali di Udinese-Milan, quarta giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026:

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Atta; Bravo, Davis. A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Zaniolo, Kamara, Bertola, Palma, Buksa, Piotrowski, Kabasele, Miller, Zanoli, Rui Modesto. All. Runjaic

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disp.: Torriani, Pittarella; De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi; Ricci, Loftus-Cheek; Nkunku, Balentien. All. Landucci