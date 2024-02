Condò: "Questa Europa League è come la Champions, se Pioli dovesse vincerla..."

vedi letture

Il Milan prosegue nel proprio positivo percorso e sin qui ricco di punti in Serie A, dopo la bella vittoria contro il Napoli grazie alla rete di Theo (4^ sigillo stagionale) su un altro importante assist di Rafa Leao. Ottimo periodo di continuità dei rossoneri: infatti nelle ultime 9 partite i ragazzi di Pioli hanno ottenuto 7 vittorie e 2 pareggi, con l'ultima debacle datata 9 dicembre in casa dell'Atalanta. Dell'attuale periodo dei rossoneri e del prossimo match contro il Rennes, ha parlato così a Sky Sport, il giornalista Paolo Condò.

Le sue parole: "Sto vedendo un bel Milan, che sta macinando tantissimi punti, ma adesso dovrà fare bene in Europa League. Secondo me questa coppa è la seconda Champions League, se Pioli dovesse vincerla andrebbe confermato anche per la prossima stagione, assolutamente".