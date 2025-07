Condò: "Sicuramente il Milan risalirà rispetto alla posizione dell'anno scorso"

vedi letture

Il prossimo campionato di Serie A presenterà diverse incognite. Praticamente tutte le big, ad eccezione di Napoli e anche del Bologna arrivato in Europa League, hanno cambiato allenatore rispetto all'estate scorsa. In più Inter e Juve dovranno gestire e dosare le forze post Mondiale per Club e una stagione terminata un po' dopo rispetto alla concorrenza. In questo quadro, chi ha conservato la guida tecnica appare sulla carta avvantaggiato. A commentare il futuro della Serie A, anche il giornalista Paolo Condò.

Paolo Condò, intervenuto nel corso di Calciomercato - L'Originale su Sky Sport 24, ha parlato così sulla Serie A di questa nuova stagione, citando anche il Milan di Massimiliano Allegri: "Sicuramente il Milan risalirà rispetto alla posizione dell’anno scorso. Credo che il Napoli, grazie all’acquisto di De Bruyne e al resto del mercato, non solo la vedo come favorita all’interno del nostro campionato ma anche come potenziale candidata italiana ad arrivare lontano in Champions League".