Condò: "Su Theo dobbiamo metterci d’accordo: su quello dell’anno scorso non ho rimpianti per la cessione, su quello dell’anno dello Scudetto altroché"

Paolo Condò, giornalista, si è così espresso a Radio Rossonera su se la squadra di quest'anno del Milan sia più forte di quella della passata stagione: “Complessivamente penso che sia un po’ più forte. Su Theo dobbiamo metterci d’accordo, su quello dell’anno scorso non ho rimpianti per la cessione, su quello dell’anno dello Scudetto altroché se ce l’ho. Io credo che la cessione sia arrivata però non solo per il rendimento in campo, ma anche per avventure notturne che sono state giudicate un po’ difficili da contenere, ho sempre avuto questa sensazione. Reijnders te l’hanno pagato… È la perfetta spiegazione di cosa vogliono i fondi dal calcio: lo compri a 20 e lo vendi a 60/70. In questi anni stai comprando tanti giocatori a 20, uno sei riuscito a valorizzarlo in questo modo, ma il Milan non ci ha mai abituati a questo tipo di business, quando hai un campione lo tieni”.

LA MOVIOLA DI GRAZIANO CESARI

Presente negli studi di Pressing, l'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato così il rigore prima dato e poi tolto al Milan ieri sera contro il Bologna: "Minuto numero 86', il risultato è di 1-0 per il Milan. L'arbitro Mercenaro decide di non punire l'intervento di Lukumi su Nkunku, mentre decide di assegnare il rigore per quello successivo di Freuler sempre sull'attaccante francese del Diavolo. Nel primo episodio, Nkunku difende la sua posizione e il pallone con la gamba sinistra. E' davanti al giocatore del Bologna e quindi è inevitabile il contatto. C'è anche il braccio destro di Lukumi che spinge il rossonero, quindi ci sono due situazioni fallose. Poco dopo c'è un contatto tra il piede di Freuler e quello di Nkunku.

E succede una cosa che non ho mai visto, cioè una revisione parziale perchè a Mercenaro viene fatto vedere solo una parte, quella finale, di quello che è successo nell'area del Bologna. Lui interpreta in maniera piuttosto personale l'episodio e annuncia poi che non c'è fallo, dunque niente rigore per il Milan. Io dico che ci sono due rigori nella prima situazione e uno nella seconda, dunque ci sono tre rigori per il Milan in questa azione. In più manca anche il rosso a Lukumi. Perchè l'arbitro non ha rivisto anche il primo episodio? Io non so cosa sia successo. La posizione di Mercenaro non è delle migliori, doveva essere più vicino".

