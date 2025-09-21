Condò sul Milan: "Sta diventando impressionante il possibile paragone con il Napoli dell'anno scorso"

Paolo Condò, giornalista, è intervenuto al termine di Udinese-Milan 0-3 negli studi di Sky Sport 24 per commentare la vittoria firmata dalla doppietta di Pulisic e dal gol di Fofana.

Le parole di Condò sulla situazione attuale del Milan e il paragone con il Napoli: "Sta diventando impressionante il possibile paragone con il Napoli dell’anno scorso. Due squadre che giocano solo il campionato, che perdono la prima partita la cui sconfitta innesca un finale di mercato molto pesante con molti acquisti e molto importanti: Rabiot e Nkunku arrivano negli ultimi giorni. Da quella sconfitta iniziale il Napoli fece diverse vittorie consecutive, il Milan è già a tre. E adesso c'è subito il Napoli…"

Questo il tabellino di Udinese-Milan 0-3, gara valevole per il quarto turno di Serie A Enilive 2025/2026:

UDINESE-MILAN 0-3

Marcatori: 40', 53' Pulisic (M), 46' Fofana (M)

LE FORMAZIONI

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue (59' Zanoli), Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp (59' Rui Modesto), Zarraga, Karlstrom, Atta (81' Miller); Bravo (45' st Buksa), Davis (59' Zaniolo). A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Kamara, Bertola, Palma, Piotrowski, Kabasele. All. Runjaic

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic (67' De Winter); Saelemaekers, Fofana (67' Ricci), Modric (81' Athekame), Rabiot, Estupinan; Pulisic (63' Loftus-Cheek), Gimenez (63' Nkunku). A disp.: Torriani, Pittarella; Odogu, Bartesaghi, Balentien. All. Landucci

Arbitro: Doveri di Roma 1

Ammoniti: 30' Atta (U)

Espulsi: nessuno

Recupero: 2' 1T, 3' 2T