Condò sulla Nazionale: "Un cammino si misura dal punto di partenza"

Oggi alle 15:30News
di Federico Calabrese

Paolo Condò, sulle colonne del Corriere della Sera, ha commentato così l'Italia dopo la vittoria di ieri contro Israele. Queste le sue parole a riguardo: "Non è un traguardo che entrerà nella bacheca della nostra Nazionale, ma un cammino si misura dal punto di partenza, e 39 giorni fa il debutto dell’Italia di Rino Gattuso avvenne da molto lontano. 

Da quella sera sono venute quattro vittorie, e se il successo di ieri non è stato convincente come altri, la regola del centravanti esce comunque confermata dalla doppietta di Retegui". 