De Canio: "Sui giovani paghiamo gli errori degli anni Settanta"
Gigi De Canio, intervistato dal Quotidiano di Puglia, ha parlato così dei giovani del calcio italiano: "Sui giovani paghiamo gli errori degli anni Settanta. Abbiamo dato le colpe alla preparazione atletica, privilegiando la tattica rispetto alla tecnica".
DE CANIO SU CAMARDA
Gigi De Canio, intervistato dal Quotidiano di Puglia, ha parlato di Francesco Camarda: "Parliamo di un diciassettenne che già colleziona record. Combina potenza e tecnica, si muove con agilità sulla via del gol. A Lecce c'è la vetrina giusta per un anno di maturazione.
Fa presagire un grande domani: è giovanissimo ma già completo in ogni senso. E ha il gol nel cuore, ancora prima che nella gamba. Il Milan ha fatto la scelta giusta. Cerchiamo di lasciarlo tranquillo, facciamolo crescere in maniera serena".
