Conte lascia il Tottenham: "Accordo consensuale"

Fonte: ANSA

(ANSA) - LONDRA, 26 MAR - Antonio Conte lascia il Tottenham con effetto immediato, a dieci giornate dalla fine della Premier League. Lo fa sapere il club londinese, attualmente quarto in classifica, con un comunicato in cui si specifica che l'accordo per l'addio al tecnico è stato "consensuale". La squadra è stata affidata all'assistente di Conte, Christian Stellini, fino al termine della stagione. ""Abbiamo ancora 10 partite di Premier League e dobbiamo lottare per un posto in Champions League - le parole del presidente degli Spurs Daniel Levy in una nota -. Dobbiamo rimanete tutti uniti.Tutti devono fare un passo avanti per garantire il massimo risultato". (ANSA).