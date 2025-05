Continua la protesta dei tifosi: social del Club presi d'assalto con foto e gif di Paolo Maldini

La sconfitta in finale di Coppa Italia è stata la classifca goccia che ha fatto traboccare il vaso. L'ennesimo obiettivo sfumato che ha reso praticamente insanabile la frattura tra dirigenza e tifoseria; una frattura nata con l'allontanamento di Paolo Maldini a giugno 2023 e che con gli anni si è allargata sempre di più.

I tifosi non hanno mai nascosto il loro malcontento e non intendono fermarsi ora, facendo di tutto per far sentire le ragioni della propria protesta. E quindi anche sui social tutti i contenuti ufficiali del Club sono presi "d'assalto": l'ultimo, su Instagran, nei commenti è pieno di GIF e foto di Paolo Maldini. Aprite l'allegato in calce alla news per vederlo con i vostri occhi nei commenti.