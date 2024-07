Contropartita per Abraham? Pellegatti: "Saelemaekers potrebbe interessare alla Roma"

Nelle ultime ore si parla sempre più di un contatto tra Milan e Roma per Tammy Abraham. I rossoneri, oltre ad Alvaro Morata, hanno sul tavolo anche una lista di altri attaccanti che con lo spagnolo e Jovic potrebbero completare il reparto offensivo a disposizione di Fonseca. In tal senso da via Aldo Rossi potrebbero tentare di far scendere la trattativa con l'inserimento di Alexis Saelemaekers o di un altro giocatore (LEGGI QUI la notizia di MilanNews.it). Un'indiscrezione riportata anche da Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube.

Le parole di Pellegatti: "C'è stato un contatto tra Milan e Roma, con i rossoneri interessati ad Abraham. La Roma vorrebbe monetizzare, 30 milioni: questa cifra non viene presa in considerazione dal Milan. Il club rossonero avrebbe messo sulla scrivania giallorossa una serie di nomi che potrebbero far scendere un po' il prezzo: in tal senso, la Roma deve portare a casa almeno 17 milioni per non cadere nella minusvalenza. Il giocatore che oggi potrebbe interessare alla Roma, è questa è la novità, è Alexis Saelemaekers: la trattativa potrebbe avere, forse, un'accelerazione se il Milan mettesse sul tavolo il calciatore belga. Saelemaekers permetterebbe alla Roma di essere più equilibrata, permetterebbe a Dybala di stare un pochino più avanti. Ecco dove potrebbe sbloccarsi la trattativa"