Coppa Italia femminile, il programma della 2^ giornata: domani Cittadella-Milan

La Serie A femminile si prende un turno di pausa, anche in vista delle sfide della Nazionale contro Svizzera e Romania, e lascia spazio nel fine settimana alla seconda giornata di Coppa Italia in cui entreranno in gioco le big del nostro campionato. Ad aprire la giornata sarà la Roma che andrà a sfidare nella mattinata di sabato il Tavagnacco, impegno mattutino anche per la Samp impegnata sul campo del Sassari Torres.

Nel pomeriggio del sabato invece scenderanno in campo le milanesi – Milan contro Cittadella e Inter contro Pro Sesto – oltre a Fiorentina, sul campo del Brescia, e Sassuolo, in campo a Cesena. Chiude la giornata la sfida fra Empoli e ChievoVerona. Domenica sarà invece il turno della Juventus, reduce dall’impresa in Champions League, che sfiderà la Roma CF nella capitale.

Il programma della 2ª giornata

Sabato 20 novembre – ore 10.30

Tavagnacco-Roma (Gruppo H)

Comunale Tavagnacco

Sabato 20 novembre – ore 11.30

Sassari Torres-Sampdoria (Gruppo C)

Campo comunale B. Canu – Sennori (SS)

Sabato 20 novembre – ore 14.30

Cittadella Women-Milan (Gruppo A)

Centro Sportivo di Tombolo – Loc. Tombolo (PD)

Pro Sesto-Inter (Gruppo D)

Campo Sportivo D. Crippa – Cinisello Balsamo (MI)

Chievo Verona-Empoli (Gruppo B)

Stadio Olivieri – Verona

Brescia-Fiorentina (Gruppo F)

Campo Sportivo Mario Rigamonti – Loc. Buffalora (BS)

Cesena-Sassuolo (Gruppo G)

Impianto Sportivo Martorano – Martorano di Cesena (FC)

Domenica 21 novembre – ore 15.30

Roma Calcio Femminile-Juventus (Gruppo E)

Campo Sportivo Certosa - Roma