Coppa Italia, i sorteggi: il Milan giocherà a San Siro contro il Torino

Sorteggio degli ottavi di Coppa Italia, per stabilire chi giocherà in casa e chi in trasferta, con gli accoppiamenti già fatti da tabellone. Questo nel dettaglio quello che sarà il programma delle gare che verranno disputate a metà gennaio:

Fiorentina-Inter

Atalanta-Cagliari

Lazio-Parma

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Milan-Torino

Sassuolo-SPAL

Juventus-Genoa