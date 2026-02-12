Coppa Italia, il 3 marzo Como-Inter. Pochi giorni dopo c'è il derby

Coppa Italia, il 3 marzo Como-Inter. Pochi giorni dopo c'è il derbyMilanNews.it
Oggi alle 16:20News
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - La Lega Serie A ha reso noto il programma delle semifinali di Coppa Italia. Martedì 3 marzo si comincia con Como-Inter, alle 21.00, seguita mercoledì alla stessa ora da Lazio-Atalanta. Le date esatte delle gare di ritorno, in programma nella quarta settimana di aprile, verranno comunicate in seguito. (ANSA).