Il Milan è la squadra con la miglior precisione nei passaggi in questa Serie A. Il Pisa, invece, è penultimo

Il Milan è la squadra con la miglior precisione nei passaggi in questa Serie A. Il Pisa, invece, è penultimoMilanNews.it
Oggi alle 17:22News
di Antonello Gioia

Il Milan è la squadra con la miglior precisione nei passaggi in questa Serie A (87.2%), mentre solo l'Hellas Verona (74.5%) ha fatto peggio del Pisa (75.9%) da questo punto vista nel torneo in corso. Lo riporta Opta.